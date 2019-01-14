Названо продукт, який здатний уповільнити старіння

У білих грибах містяться речовини, які здатні сповільнювати процеси старіння в організмі.

Вчені з Університету Пенсільванії (США) провели дослідження і з'ясували, що білі гриби є джерелом антиоксидантної амінокислоти ерготионеїн, яка не виробляється в організмі самостійно.

До теми: Ці продукти продовжують тривалість життя

Отримати цю речовину людина може тільки з їжі, при цьому у білих грибах ерготионеїну мінімум у 10 разів більше, ніж в будь-яких інших продуктах, які його містять. Крім того, в грибах міститься ще один важливий антиоксидант – глутатіон.

Білі гриби сповільнюють процеси старіння

Антиоксидантні речовини мають властивість контролювати рівень активних форм кисню. Завдяки цьому вони запобігають пошкодженню ДНК, необхідних для життя клітин молекул і клітинних мембран.

У свою чергу процеси старіння обумовлені саме накопиченням пошкоджень у клітинах організму через окислення. Таким чином, захисні дії антиоксидантів здатні уповільнити старіння.

Читайте також: Дієтологи назвали найкориснішу страву