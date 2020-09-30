Названо покупки, про які люди схильні найбільше шкодувати

Експерти склали перелік покупок, про які люди схильні шкодувати. До списку увійшли домашні тренажери, кухонна техніка, туристичне спорядження та інші товари.

Відеокамера

Сьогодні більшість з нас носить з собою смартфони, і їхні можливості знімати відео стають все кращими. Носити відеокамеру, зберігати її та знімати з її допомогою відео – рутинна робота.

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DVD

Перегляд кіно перемістився в онлайн завдяки стрімінговим сервісам, де можна купувати або брати фільми напрокат.

Дороге туристичне спорядження

Для завзятих мандрівників, які люблять активний відпочинок, може мати сенс купувати намет з трьома спальнями і величезним надувним матрацом. Але для тих, хто вибирається у похід тільки раз на рік невеликий намет і стандартний спальний мішок також підійдуть.

Крокомір

Підрахунок кроків став знову у моді, проте крокоміри для цього більше не потрібні. Замість них можна використовувати фітнес-трекери, смартфони і розумні годинники.

Басейни

Існує лише короткий період часу, коли можна використовувати домашні басейни. Після цього вони перетворюються у величезні місткості з водою, за якими потрібно постійно доглядати.

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