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Названо покупки, про які люди схильні найбільше шкодувати

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Названо покупки, про які люди схильні найбільше шкодувати - фото 1

Експерти склали перелік покупок, про які люди схильні шкодувати. До списку увійшли домашні тренажери, кухонна техніка, туристичне спорядження та інші товари.

Відеокамера

Сьогодні більшість з нас носить з собою смартфони, і їхні можливості знімати відео стають все кращими. Носити відеокамеру, зберігати її та знімати з її допомогою відео – рутинна робота.

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DVD

Перегляд кіно перемістився в онлайн завдяки стрімінговим сервісам, де можна купувати або брати фільми напрокат.

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Дороге туристичне спорядження

Для завзятих мандрівників, які люблять активний відпочинок, може мати сенс купувати намет з трьома спальнями і величезним надувним матрацом. Але для тих, хто вибирається у похід тільки раз на рік невеликий намет і стандартний спальний мішок також підійдуть.

Крокомір

Підрахунок кроків став знову у моді, проте крокоміри для цього більше не потрібні. Замість них можна використовувати фітнес-трекери, смартфони і розумні годинники.

Басейни

Існує лише короткий період часу, коли можна використовувати домашні басейни. Після цього вони перетворюються у величезні місткості з водою, за якими потрібно постійно доглядати.

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Джерело: moneytalksnews
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