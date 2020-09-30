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Названо покупки, про які люди схильні найбільше шкодувати
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Експерти склали перелік покупок, про які люди схильні шкодувати. До списку увійшли домашні тренажери, кухонна техніка, туристичне спорядження та інші товари.
Відеокамера
Сьогодні більшість з нас носить з собою смартфони, і їхні можливості знімати відео стають все кращими. Носити відеокамеру, зберігати її та знімати з її допомогою відео – рутинна робота.
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DVD
Перегляд кіно перемістився в онлайн завдяки стрімінговим сервісам, де можна купувати або брати фільми напрокат.
Дороге туристичне спорядження
Для завзятих мандрівників, які люблять активний відпочинок, може мати сенс купувати намет з трьома спальнями і величезним надувним матрацом. Але для тих, хто вибирається у похід тільки раз на рік невеликий намет і стандартний спальний мішок також підійдуть.
Крокомір
Підрахунок кроків став знову у моді, проте крокоміри для цього більше не потрібні. Замість них можна використовувати фітнес-трекери, смартфони і розумні годинники.
Басейни
Існує лише короткий період часу, коли можна використовувати домашні басейни. Після цього вони перетворюються у величезні місткості з водою, за якими потрібно постійно доглядати.
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