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Названо подарунки, на які українці витрачають найбільше у День Валентина

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Найпопулярніші подарунки - фото 1
Найпопулярніші подарунки / pexels

Стало відомо, які подарунки вибирають українці для святкування Дня всіх закоханих. Дослідження показало, що українці стали більше витрачати грошей у День Валентина.

Дослідження транзакцій власників карт Mastercard показало, що витрати українців на подарунки в День святого Валентина виросли.

До слова: Як вибрати букет квітів, який не зів'яне за один день: поради на Валентина

Українці стали більше витрачати грошей у День Валентина - фото 307598
Українці стали більше витрачати грошей у День Валентина

Так, на першому місці за популярністю виявилися квіти і ювелірні прикраси. При цьому 26% всіх витрат під час свята становить оплата романтичних подорожей.

У порівнянні з 2016 роком у 2018 українці провели на 94% транзакцій більше. Витрати на квіти виросли на 179%, а на ювелірні прикраси – на 107%. Також за три роки значно збільшилася кількість витрат у ресторанах – на 91%.

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Джерело: ukrinform
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