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Названо переможців конкурсу підводної зйомки: кадри заворожують
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Журі конкурсу підводної фотографії Underwater Photographer of the Year оголосило переможців 2020 року. Дивіться найкращі світлини, які захоплюють подих!
Головний приз дістався французькому фотографу Грегу Лекеру за знімок Frozen Mobile Home ("Заморожений пересувний будинок") з тюленями на тлі льодовика. Він також переміг у номінації "Широкий кут".
До теми: Фотографії, що вражають: названі фіналісти World Press Photo 2020
Лекер не новачок у галузі підводної фотографії. Він уже неодноразово ставав призером і фіналістом Underwater Photographer of the Year. А в січні 2020 року з іншою фотографією з серії з тюленями переміг в конкурсі Ocean Art Underwater Photo Contest. Також у 2016 році він став найкращим фотографом року за версією журналу National Geographic.
Також журі Underwater Photographer of the Year назвало призерів у номінаціях "Макро", "Затонулі кораблі", "Поведінка", "Портрет", "Чорно-біла фотографія", "Компакт", "Багатообіцяючий кадр".
Цьогоріч у конкурсі взяли участь 500 фотографів, які подали близько 5,5 тисячі робіт. Усі знімки можна подивитися на офіційному веб-сайті Underwater Photographer of the Year.
Грег Лекер:
Ханнес Клостерманн:
Тобіас Фрідріх:
Паскуале Вассалло:
Мок Вай Хої:
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