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Названо овоч, який дозволяє позбутись зайвої ваги

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Морква допомагає схуднути - фото 1
Морква допомагає схуднути

Науковці назвали популярний овоч, який дозволяє ефективно боротися з ожирінням, а також здатен уповільнити старість. До того ж, цей продукт доступний в Україні.

Дієтологи впевнено рекомендують всім, хто хоче позбутись зайвих кілограмів та привести себе у форму, обов'язково внести до раціону доволі доступний овоч - моркву. Виявилось, що цей смаколик активізує процеси, які необхідні для схуднення, а також покращує процес травлення.

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До того ж, натерта морква не лише доволі смачна і здатна стати чудовою основою для корисної випічки, а й сповільнює процес та знижує ризики розвитку онкологічних захворювань.

Ще одним приємним бонусом є зміцнення імунітету, що доволі важливо у холодну пору року. Тому моркву обов'язково повинна бути у раціоні кожного, а в тих, хто хоче привести себе у форму, тим паче.

Моркву обов'язково їсти тим, хто хоче схуднути - фото 357872
Моркву обов'язково їсти тим, хто хоче схуднути

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Джерело: zdorovia.com.ua
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