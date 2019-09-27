Названо овоч, який дозволяє позбутись зайвої ваги

Науковці назвали популярний овоч, який дозволяє ефективно боротися з ожирінням, а також здатен уповільнити старість. До того ж, цей продукт доступний в Україні.

Дієтологи впевнено рекомендують всім, хто хоче позбутись зайвих кілограмів та привести себе у форму, обов'язково внести до раціону доволі доступний овоч - моркву. Виявилось, що цей смаколик активізує процеси, які необхідні для схуднення, а також покращує процес травлення.

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До того ж, натерта морква не лише доволі смачна і здатна стати чудовою основою для корисної випічки, а й сповільнює процес та знижує ризики розвитку онкологічних захворювань.

Ще одним приємним бонусом є зміцнення імунітету, що доволі важливо у холодну пору року. Тому моркву обов'язково повинна бути у раціоні кожного, а в тих, хто хоче привести себе у форму, тим паче.

Моркву обов'язково їсти тим, хто хоче схуднути

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