Названо несподівану запоруку хорошого сну

Вчені знайшли зв'язок між позитивним світоглядом і якістю сну. Про це повідомили у Behavioral Medicine.

Розальба Ернандес з Іллінойського університету в Урбані-Шампейн і її колеги вивчили зв'язок оптимістичного світогляду і якості сну.

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Як показало дослідження за участю 3,5 тисячі людей, у тих, хто вважали себе оптимістами, шанси добре виспатися на 31% вищі, ніж у більш песимістично налаштованих випробовуваних. Варто відзначити, що зв'язки між об'єктивними маркерами сну і оптимізмом автори дослідження не виявили.

Дослідники також вважають, що оптимісти ведуть більш здоровий спосіб життя, і тому проблем з серцем у них менше. Однак добрий стан здоров'я у позитивно налаштованих людей може бути пов'язаний з якіснішим сном. Поганий сон пов'язують з розвитком ожиріння, гіпертензії, інших серцево-судинних захворювань. А в минулому році дослідники з'ясували, що безсоння генетично пов'язане з депресією. Водночас досліджень, які вивчають зв'язок позитивного світогляду і якості сну, поки небагато.

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