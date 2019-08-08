Медики пояснили, як фініки впливають на зайву вагу

Дієтологи з'ясували, що найприємнішим способом схуднення, що не вимагає виснажливих фізичних вправ і жорстких дієт, є... фініки.

Лікарі констатували, що цей солодкий продукт запускає процес схуднення. За підсумками проведеного дослідження з'ясувалося, що фініки насправді допомагають позбавитися зайвої ваги. Для того, щоб почати худнути, необхідно з'їдати на день 5-7 фініків і при цьому дотримуватися норм здорового харчування.

І ще: Лохина – що це за ягода та чому така дорога: користь, шкода, властивості

Цей натуральний продукт має купу корисних властивостей. Калій і мінерали, що входять до його складу, чудово позначаються на роботі серця. Допомагають фініки і при підвищеному тиску, нормалізуючи його, що не може не тішити людей із судинними захворюваннями. Фініки легко засвоюються, тому вони добре підходять для тих, хто має проблеми з кишечником.

Однак, як і будь-який продукт, фініки можуть мати протипоказання, тому їх не можна вживати безконтрольно: слід проконсультуватися у лікаря.

Кекс з фініками

Читайте також: Це приємне заняття допоможе скоротити вживання солодощів