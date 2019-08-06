Кому варто назавжди відмовитися від золотих прикрас

Носіння золота може бути небезпечним для людини. Медики розповіли, кому краще відмовитися від використання прикрас з цього дорогоцінного металу.

За твердженнями лікарів, золото здатне уповільнювати в організмі обмінні процеси, на тлі чого зростає ризик розвитку депресії.

І ще: Вчені вперше побачили роботу мозку наживо: відео

Тому відмовитися від цього металу варто людям з проблемами нервової системи. Носіння прикрас із золота буде лише стимулювати негативний вплив на організм. Небезпеку також представляють прикраси й для епілептиків: через те, що в окремих випадках вони здатні спровокувати напади.

За твердженнями фахівців, популярний в ювелірній справі дорогоцінний метал має різний вплив на здоров'я, тому якщо при носінні прикрас з нього людина помічає погіршення самопочуття, краще відмовитися від таких аксесуарів або звести їх використання до мінімуму.

Золоті прикраси

Читайте також: Медики створили імплант, який може надовго захистити від ВІЛ