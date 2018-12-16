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Лікарі назвали продукти, які впливають на жіночі гормони
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Ця популярна їжа може знизити лібідо у жінок.
Газовані напої. Йдеться про солодку газовану воду, яка може порушити обмін речовин і привести до ожиріння, цукрового діабету, зменшення кісткової маси. Природно, що все це знижує сексуальне бажання.
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Сир. Точніше, тільки ті сири, які виробляють на основі коров'ячого молока. Справа в тому, що в них можуть міститися шкідливі речовини: антибіотики і гормони росту. Якщо ви любителька сиру, то постійне вживання таких сирів може спровокувати гормональні порушення.
Консерви. Шкода від консервів відома всім, але далеко не всі знають, що консерви шкодять сексуальному бажанню. Знову ж таки, через високий вміст в них шкідливих харчових добавок і солі, які провокують підвищення тиску.
Чіпси і картопля фрі. Ці смаколики також небезпечні з точки зору лібідо. Їх смажать на олії, яка багато разів використовувалася. Це створює окислювальні процеси в клітинах, внаслідок чого порушується вироблення статевих гормонів.
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