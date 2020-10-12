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Названо непомітні ознаки підвищеного цукру в крові

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Надлишок цукру - фото 1
Надлишок цукру / nevsepic

Медики розповіли про приховані ознаки підвищеного цукру в крові, про які можна не здогадуватися, продовжуючи вести нездоровий спосіб життя.

Сильна спрага

Вам здається, що зі здоров'ям у вас все в порядку, але ви часто відчуваєте сильну спрагу. Причому вона може не зникати навіть тоді, коли ви тільки-тільки випили води. Така ознака може бути першим тривожним дзвіночком.

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Підвищений апетит

Лікарі кажуть, що ця ознака може вказувати на те, що в організмі надлишок цукру. Якщо вам весь час хочеться їсти не дивлячись на те, що з часу обіду пройшло всього пів години, зверніться до лікаря.

Прискорене сечовипускання

Ще однією ознакою хворобливого стану є бажання багато і часто бігати в туалет "по-маленькому". Зазвичай лікарі радять в першу чергу звертати на це увагу. Відзначимо, що всі ці приховані симптоми високого цукру, можуть бути як вдень, так і вночі. Якщо ви помітили, що з організмом відбуваються такі зміни, терміново звертайтеся до лікаря.

Тест на діабет - фото 429939
Тест на діабет

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Джерело: lenta
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