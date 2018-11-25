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Фахівці назвали продукти, які руйнують зубну емаль
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Стоматологи наполегливо рекомендують їсти більше яблук, а також прибрати зі свого раціону ці продукти, адже вони негативно впливають на зубну емаль.
Кабачки, болгарський перець, патисони та щавель – це продукти, які руйнують вашу зубну емаль. Принаймні до такого висновку прийшла група міжнародних стоматологів, які оцінювали вплив овочів на здоров'я людини.
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У перелічених продуктах міститься найбільше органічних кислот, які з часом можуть роз'їдати зубну емаль та призводити до руйнування всього зубного скелета. За словами фахівців, найбільш небезпечними є цукіні та спаржа.
Як відзначають лікарі, оскільки більшість перелічених овочів користуються шаленою популярністю серед любителів здорового харчування, і у людей, які стежать за правильним харчуванням, рекомендується після їжі полоскати рот, щоб прибрати зайву кількість кислот.
Також фахівці рекомендують вживати якомога більше яблук, адже саме яблучна кислота, яка входить до складу цього фрукта, робить емаль міцнішою та позитивно впливає на здоров'я ротової порожнини.
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