Названо напій, який зірки ніколи не п'ють вранці

Чи замислювалися ви коли-небудь, чому у зірок шоу-бізнесу завжди така бездоганна шкіра? Більшість з нас вважають, що це завдяки дорогій косметиці. Але насправді запорука краси – в здоровому харчуванні.

Ніякі крем для догляду або косметика для макіяжу не приховають проблемні ділянки шкіри, якщо вони виникли через шкідливу ​​їжу.

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Цікаво, що існує один популярний і улюблений багатьма напій, від якого зірки воліють відмовлятися під час сніданку, оскільки він забиває пори і провокує появу вугрів. Як виявилося, це молоко.

Не пийте каву з молоком вранці

Існує кілька наукових досліджень, які доводять, що до виникнення вугрів призводить вживання молока і продуктів з високим глікемічним індексом, – каже дерматолог Алан Даттнер.

Відмова від молока не тільки покращує стан шкіри, але і дозволяє скинути кілька зайвих кілограмів.

Якщо вранці вам складно відмовитися від чашки кави з молоком, спробуйте замінити цей напій на зелений чай, як Дженніфер Еністон, або на склянку теплої води з лимоном, як Гвінет Пелтроу.

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