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Названо найвпливовішу особу Голлівуду: ви здивуєтеся
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У США представили рейтинг 2019 року найвпливовіших людей Голлівуду у сфері розваг.
Найвпливовішим визнали генерального директора і президента компанії Disney Роберта Айгера. Протягом 2019 року кіностудія заробила вісім мільярдів доларів.
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На другому місці опинилися гендиректор і головний контент-директор стримінгової платформи Netflix Рід Хастінгс і Тед Сарандос. Замкнули трійку лідерів керуючі NBCUniversal Брайн Робертс і Стів Бурке.
Також до рейтингу потрапив креативний продюсер всіх підрозділів Marvel Studios Кевін Файгі. Він виявився п'ятим у списку найвпливовіших людей Голлівуду. Зі знаменитих медійних особистостей в рейтингу також з'явилися ведуча Опра Вінфрі (на 15-му місці), актриса Різ Візерспун (на 37-му) і актор Леонардо Ді Капріо – на 47-му місці.
Замкнули ТОП-50 експрезидент США Барак Обама зі своєю дружиною Мішель. Вони потрапили в рейтинг вперше після того, як випустили документальний фільм для Netflix про промисловість у штаті Огайо. Крім того, 54-те місце зайняв Бред Пітт, 65-те – Скарлетт Йоганссон і 81-ше місце Вілл Сміт.
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