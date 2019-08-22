Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Незалежності Танці з зірками 1 вересня

Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року

  • 28
Роберт Дауні-молодший посів третю позицію у рейтингу - фото 1
Роберт Дауні-молодший посів третю позицію у рейтингу / gettyimages

Журнал Forbes назвав десять найбільш високооплачуваних акторів світу. Журналісти оцінювали доходи зірок за період з 1 червня 2018 по 1 червня 2019 року.

Перше місце в списку посів Двейн Джонсон, котрий заробив $ 89,4 мільйона. 47-річний актор знявся у трьох фільмах, що вийшли у 2018 і 2019 роках: "Ремпейдж", "Хмарочос" і "Форсаж: Хоббс і Шоу". Він також співпрацював з виробником спортивного одягу Under Armour.

І ще: Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду

На другому місці – Кріс Хемсворт з доходом у $ 76,4 мільйона. Він, як і ті, хто посіли третю, шосту, восьму та дев'яту позиції в рейтингу, а саме, – Роберт Дауні-молодший, Бредлі Купер, Кріс Еванс і Пол Радд, знімався у фільмі "Месники: Завершення", який зібрав у світовому прокаті рекордну суму – близько $ 3 мільярдів.

Четверте місце у індійського актора та зірки Боллівуду Акшая Кумара ($ 65 мільйонів). Замикає десятку найбільш високооплачуваних акторів Вілл Сміт, чий заробіток за останній рік оцінили у $ 35 мільйонів.

Лідер минулого року Джордж Клуні цього разу не потрапив до рейтингу.

Список найуспішніших акторів Forbes складався на основі даних Nielsen, ComScore, Box Office Mojo і IMDB, а також інформації від експертів кіноіндустрії.

Двейн 'Скеля' Джонсон посів перше місце у рейтингу - фото 349583
Двейн "Скеля" Джонсон посів перше місце у рейтингу / gettyimages

Ось як виглядає десятка найуспішніших акторів світу:

1. Двейн "Скеля" Джонсон – $ 89,4 мільйона
2. Кріс Хемсворт – $ 76,4 мільйона
3. Роберт Дауні-молодший – $ 66 мільйонів
4. Акшай Кумар – $ 65 мільйонів
5. Джекі Чан – $ 58 мільйонів
6-7. Бредлі Купер – $ 57 мільйонів
6-7. Адам Сендлер – $ 57 мільйонів
8. Кріс Еванс – $ 43,5 мільйона
9. Пол Радд – $ 41 млн
10. Вілл Сміт – $ 35 мільйонів

Читайте також: Відома порноактриса розкрила секрет своєї високооплачуваності (18+)

Джерело: Forbes
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 16 серпня, 11:44
  • 965
Страви з баклажанів: дуже смачні рецепти з фото
  • 20 серпня, 16:21
  • 1857
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1702680
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз