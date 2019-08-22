Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року

Журнал Forbes назвав десять найбільш високооплачуваних акторів світу. Журналісти оцінювали доходи зірок за період з 1 червня 2018 по 1 червня 2019 року.

Перше місце в списку посів Двейн Джонсон, котрий заробив $ 89,4 мільйона. 47-річний актор знявся у трьох фільмах, що вийшли у 2018 і 2019 роках: "Ремпейдж", "Хмарочос" і "Форсаж: Хоббс і Шоу". Він також співпрацював з виробником спортивного одягу Under Armour.

І ще: Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду

На другому місці – Кріс Хемсворт з доходом у $ 76,4 мільйона. Він, як і ті, хто посіли третю, шосту, восьму та дев'яту позиції в рейтингу, а саме, – Роберт Дауні-молодший, Бредлі Купер, Кріс Еванс і Пол Радд, знімався у фільмі "Месники: Завершення", який зібрав у світовому прокаті рекордну суму – близько $ 3 мільярдів.

Четверте місце у індійського актора та зірки Боллівуду Акшая Кумара ($ 65 мільйонів). Замикає десятку найбільш високооплачуваних акторів Вілл Сміт, чий заробіток за останній рік оцінили у $ 35 мільйонів.

Лідер минулого року Джордж Клуні цього разу не потрапив до рейтингу.

Список найуспішніших акторів Forbes складався на основі даних Nielsen, ComScore, Box Office Mojo і IMDB, а також інформації від експертів кіноіндустрії.

Двейн "Скеля" Джонсон посів перше місце у рейтингу / gettyimages

Ось як виглядає десятка найуспішніших акторів світу:

1. Двейн "Скеля" Джонсон – $ 89,4 мільйона

2. Кріс Хемсворт – $ 76,4 мільйона

3. Роберт Дауні-молодший – $ 66 мільйонів

4. Акшай Кумар – $ 65 мільйонів

5. Джекі Чан – $ 58 мільйонів

6-7. Бредлі Купер – $ 57 мільйонів

6-7. Адам Сендлер – $ 57 мільйонів

8. Кріс Еванс – $ 43,5 мільйона

9. Пол Радд – $ 41 млн

10. Вілл Сміт – $ 35 мільйонів

Читайте також: Відома порноактриса розкрила секрет своєї високооплачуваності (18+)