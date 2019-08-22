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Названо найвисокооплачуваніших акторів 2019 року
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Журнал Forbes назвав десять найбільш високооплачуваних акторів світу. Журналісти оцінювали доходи зірок за період з 1 червня 2018 по 1 червня 2019 року.
Перше місце в списку посів Двейн Джонсон, котрий заробив $ 89,4 мільйона. 47-річний актор знявся у трьох фільмах, що вийшли у 2018 і 2019 роках: "Ремпейдж", "Хмарочос" і "Форсаж: Хоббс і Шоу". Він також співпрацював з виробником спортивного одягу Under Armour.
І ще: Складено рейтинг найбільш високооплачуваних акторів Голлівуду
На другому місці – Кріс Хемсворт з доходом у $ 76,4 мільйона. Він, як і ті, хто посіли третю, шосту, восьму та дев'яту позиції в рейтингу, а саме, – Роберт Дауні-молодший, Бредлі Купер, Кріс Еванс і Пол Радд, знімався у фільмі "Месники: Завершення", який зібрав у світовому прокаті рекордну суму – близько $ 3 мільярдів.
Четверте місце у індійського актора та зірки Боллівуду Акшая Кумара ($ 65 мільйонів). Замикає десятку найбільш високооплачуваних акторів Вілл Сміт, чий заробіток за останній рік оцінили у $ 35 мільйонів.
Лідер минулого року Джордж Клуні цього разу не потрапив до рейтингу.
Список найуспішніших акторів Forbes складався на основі даних Nielsen, ComScore, Box Office Mojo і IMDB, а також інформації від експертів кіноіндустрії.
Ось як виглядає десятка найуспішніших акторів світу:
1. Двейн "Скеля" Джонсон – $ 89,4 мільйона
2. Кріс Хемсворт – $ 76,4 мільйона
3. Роберт Дауні-молодший – $ 66 мільйонів
4. Акшай Кумар – $ 65 мільйонів
5. Джекі Чан – $ 58 мільйонів
6-7. Бредлі Купер – $ 57 мільйонів
6-7. Адам Сендлер – $ 57 мільйонів
8. Кріс Еванс – $ 43,5 мільйона
9. Пол Радд – $ 41 млн
10. Вілл Сміт – $ 35 мільйонів
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