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Чорна п'ятниця Х-фактор 9 Танці з зірками

Названо найсмішніший епізод у кіно за останні 10 років

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"Сутінки" - фото 1
"Сутінки" / Кадр з серіалу

Авторитетний ресурс Vulture назвав найсмішнішу сцену з фільму за останні 10 років. Примітно, що критик видання звернув увагу не на комедійний жанр, а на фентезі-мелодраму "Сутінки".

Фентезі-мелодрама про вампірів стала одним з найпопулярніших фільмів у молоді. За історією кохання вампіра і звичайної дівчини стежили мільйони глядачів у всьому світі протягом кількох років. Виявилося, що вампіри не тільки сплять вдень в ліжках-гробах і виходять вночі на полювання, а й здатні вести звичайний спосіб життя: ходити в школу, заводити друзів, навіть грати в бейсбол.

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Власне, епізод, в якому вампіри грають в цю популярну у США гру, і став, на думку порталу Vulture, найсмішнішою сценою в кінематографі за останні десять років.

По-перше, критик задався питанням, а навіщо вони це роблять? Ніякої особливого ​​смислового навантаження ця сцена не несе, а вже персонажі взагалі поводяться безглуздо. Наприклад, критик відзначив, що вампір Еммер чогось танцює перед початком гри хіп-хоп, Джаспер Каллен нескінченно крутить в руках залізну биту, красуючись перед усіма, а Едвард з приводу і без використовує свої надздібності.

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Джерело: vulture
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