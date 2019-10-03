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Названо "найсильніші" паспорти світу: Україна трішки піднялась
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Компанія Henley & Partners уже традиційно складає рейтинг найпотужніших паспортів світу. Перші позиції в ньому посідають Сингапур та Японія. Український паспорт трішки піднявся – до 43 місця.
Так званий індекс Хенлі використовує дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту, класифікуючи країни у залежності від можливості їх громадян відвідувати інші держави без в'їзної візи або ж з отриманням її після прибуття.
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У рейтингу беруть участь 199 країн світу. Перелік оновлюється в режимі реального часу протягом усього року – у відповідь на зміни у візовій політиці держав.
Згідно з новими даними Henley & Partners, перші позиції в рейтингу, як і раніше, утримують Японія та Сінгапур. Паспорти цих країн надає вільний доступ своїм громадянам в 190 країн.
Друге місце розділили Південна Корея, Німеччина та Фінляндія: їх громадяни без отримання візи можуть відвідати 188 країн. Данія, Італія та Люксембург – на третьому місці. Їх паспорти забезпечують безвізову доступність 187 країн.
Об'єднані Арабські Емірати продовжують активно підніматися вгору по сходах рейтингу, перемістившись з 20 на 15 місце.
Український паспорт посідає 43 місце. Його власники можуть в'їжджати без віз у 126 країн світу. (У попередньому кварталі Україна посідала 44 місце, хоча число доступних країн було таким же). Росія в рейтингу – на 48 рядку, її безвіз поширюється на 117 країн.
У самому низу рейтингу знову значиться Афганістан: його громадянам потрібна попередня віза для відвідин усіх країн, за винятком 25 пунктів призначення.
Найсильніші паспорти на початок жовтня 2019 року:
- Японія, Сінгапур (190 країн)
- Фінляндія, Німеччина, Південна Корея (188)
- Данія, Італія, Люксембург (187)
- Франція, Іспанія, Швеція (186)
- Австрія, Нідерланди, Португалія (185)
- Бельгія, Канада, Греція, Ірландія, Норвегія, Великобританія, США, Швейцарія (184)
- Мальта, Чехія (183)
- Нова Зеландія (182)
- Австралія, Литва, Словаччина (181)
- Угорщина, Ісландія, Латвія, Словенія (180)
Найслабші паспорти з безвізовим доступом у менш, ніж 40 країн:
- Ліван, Північна Корея (39 напрямків)
- Непал (38)
- Лівія, Палестина, Судан (37)
- Ємен (33)
- Сомалі, Пакистан (31)
- Сирія (29)
- Ірак (27)
- Афганістан (25)
Список Henley & Partner – один з декількох індексів, створених фінансовими фірмами для ранжирування паспортів відповідно до доступу, який вони пропонують своїм громадянам.
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