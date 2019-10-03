Названо "найсильніші" паспорти світу: Україна трішки піднялась

Компанія Henley & Partners уже традиційно складає рейтинг найпотужніших паспортів світу. Перші позиції в ньому посідають Сингапур та Японія. Український паспорт трішки піднявся – до 43 місця.

Так званий індекс Хенлі використовує дані Міжнародної асоціації повітряного транспорту, класифікуючи країни у залежності від можливості їх громадян відвідувати інші держави без в'їзної візи або ж з отриманням її після прибуття.

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У рейтингу беруть участь 199 країн світу. Перелік оновлюється в режимі реального часу протягом усього року – у відповідь на зміни у візовій політиці держав.

Згідно з новими даними Henley & Partners, перші позиції в рейтингу, як і раніше, утримують Японія та Сінгапур. Паспорти цих країн надає вільний доступ своїм громадянам в 190 країн.

Друге місце розділили Південна Корея, Німеччина та Фінляндія: їх громадяни без отримання візи можуть відвідати 188 країн. Данія, Італія та Люксембург – на третьому місці. Їх паспорти забезпечують безвізову доступність 187 країн.

Об'єднані Арабські Емірати продовжують активно підніматися вгору по сходах рейтингу, перемістившись з 20 на 15 місце.

Український паспорт посідає 43 місце. Його власники можуть в'їжджати без віз у 126 країн світу. (У попередньому кварталі Україна посідала 44 місце, хоча число доступних країн було таким же). Росія в рейтингу – на 48 рядку, її безвіз поширюється на 117 країн.

У самому низу рейтингу знову значиться Афганістан: його громадянам потрібна попередня віза для відвідин усіх країн, за винятком 25 пунктів призначення.

Власники цих паспортів можуть без перешкод подорожувати світом

Найсильніші паспорти на початок жовтня 2019 року:

Японія, Сінгапур (190 країн)

Фінляндія, Німеччина, Південна Корея (188)

Данія, Італія, Люксембург (187)

Франція, Іспанія, Швеція (186)

Австрія, Нідерланди, Португалія (185)

Бельгія, Канада, Греція, Ірландія, Норвегія, Великобританія, США, Швейцарія (184)

Мальта, Чехія (183)

Нова Зеландія (182)

Австралія, Литва, Словаччина (181)

Угорщина, Ісландія, Латвія, Словенія (180)

Найслабші паспорти з безвізовим доступом у менш, ніж 40 країн:

Ліван, Північна Корея (39 напрямків)

Непал (38)

Лівія, Палестина, Судан (37)

Ємен (33)

Сомалі, Пакистан (31)

Сирія (29)

Ірак (27)

Афганістан (25)

Список Henley & Partner – один з декількох індексів, створених фінансовими фірмами для ранжирування паспортів відповідно до доступу, який вони пропонують своїм громадянам.

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