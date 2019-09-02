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Названо найпотужніші смартфони серпня: Galaxy Note10 не в топі
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Китайські виробники щомісяця презентують одразу по кілька смартфонів, а місцевий аналог тесту AnTuTu і Geekbench раз на місяць публікує список найпродуктивніших пристроїв серед новинок, що вийшли. В серпневий рейтинг увійшли анонсовані смартфони Redmi Note 8 і Note 8 Pro.
На першій сходинці розташувався Nubia Z20, оснащений відразу двома дисплеями. Результат флагмана – 450 040 балів.
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Друге місце дісталося найдоступнішому з нині представлених 5G-смартфонів – iQOO Pro 5G, який набрав 449 826 балів. Замикає трійку лідерів Samsung Galaxy Note10 + 5G з показником у 433 667 очок.
Вся вісімка рейтингу виглядає так:
- Nubia Z20 – 450 040 балів
- iQOO Pro 5G – 449 826 балів
- Samsung Galaxy Note10 + 5G – 433 667 балів
- Samsung Galaxy Note10 – 415 680 балів
- Pioneer X1 – 410 137 балів
- Meizu 16s Pro відвідувань – 404 099 балів
- Redmi Note 8 Pro – 235 110 балів
- Redmi Note 8 – 179 892 бали
Обидві новинки Redmi виявилися найменш продуктивними смартфонами в силу того, що не позиціонуються як флагманські. З відривом майже у 200 тисяч балів на сьомому рядку розмістився Redmi Note 8 Pro, побудований на базі процесора MediaTek Helio G90T. На останній сходинці – модель Redmi Note 8 з платформою Snapdragon 665.
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