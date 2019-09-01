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Купують, але не так активно: ринок смартфонів починає своє падіння
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Аналітики компанії Gartner опублікували статистику зі світових продажів смартфонів за другий квартал поточного року. Звіти показують, що за останні чотири місяці користувачі значно рідше звертають увагу на нові смартфони, що викликало глобальне падіння продажів.
У порівнянні з аналогічним періодом 2018 року, у другому кварталі кількість реалізованих смартфонів по всьому світу скоротилася на 1,7%. Продажі скоротилися з 374 до 368 мільйонів пристроїв.
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Причиною падіння попиту аналітики називають зростання цін у преміум-сегменті при недостатній кількості нових функцій від покоління до покоління.
Єдині країни, де відзначено зростання продажів смартфонів на рівні 0,5%, стали Китай і Бразилія. Там представники роздрібних мереж знижували ціни на флагманські моделі з метою підготовки до реалізації 5G-пристроїв. Тим часом в Індії, ринок якої визнаний другим за популярністю у світі, продажі знизилися на 2,3%. Аналітики впевнені, що подібна тенденція збережеться до кінця 2019 року.
Лідером ринку, як і раніше, залишається Samsung. У другому кварталі 2019 року південнокорейському гігантові вдалося реалізувати 75 мільйонів пристроїв – 20,4% від загального числа.
На другому місці розташувалася Huawei, яка попри американські санкції зуміла за рік збільшити свої позиції з 13,3% до 15,8%, ще сильніше скоротивши розрив з Samsung.
Замикає трійку лідерів Apple, чия частка продовжує падати – з 11,9% до 10,5%. Далі у рейтингу розмістилися Xiaomi і OPPO, чиї показники майже не змінилися в порівнянні з минулим роком.
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