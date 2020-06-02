Названо найпотужніші Android-смартфони травня: OnePlus 8 Pro не в топі

Уже традиційно розробники популярного мобільного бенчмарку AnTuTu опублікували щомісячний рейтинг найпотужніших смартфонів. У новому звіті представлені найпотужніші Android-апарати серед флагманів і пристроїв середнього класу за підсумками травня.

Найпотужнішим Android-смартфоном останнього місяця весни став OPPO Find X2 Pro у версії з 12 ГБ оперативної пам'яті. Він набрав 604 123 бали. Другу позицію посів звичайний Find X2 з 8 ГБ оперативної пам'яті, а відразу за ним з мінімальним відривом розташувався Xiaomi Mi10 Pro з 12 ГБ оперативки.

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OPPO Find X2 Pro посів перше місце у рейтингу

З четвертого по десяте місця взяли такі моделі: OPPO Ace 2, iQOO Neo 3, Redmi K30 Pro Zoom Edition, iQOO 3, realme X50 Pro, OnePlus 8 Pro, vivo NEX 3s 5G. Цікаво, що у всіх цих смартфонах використовується один і той же процесор Snapdragon 865 і всі вони випущені китайськими компаніями.

"Королем" середнього класу за версією AnTuTu також став смартфон від OPPO – Reno3, побудований на базі восьмиядерного процесора MediaTek Dimensity 1000L. У тесті він єдиний зі свого класу набирає понад 400 тисяч балів. На другому і третьому місці розташовуються HONOR 30 і HUAWEI nova 7 відповідно. В обох апаратах встановлений процесор Kirin 985.

У рейтинг найпотужніших смартфонів середнього класу також потрапили HONOR 30s, HONOR X10, HUAWEI nova 7 SE, OPPO Reno3 Pro, vivo S6, vivo X30 і Redmi K30 у версії з 5G.

Важливо врахувати, що для складання рейтингу розробники AnTuTu вибирають не максимальний показник, набраний тим чи іншим апаратом, а середнє значення. Також враховувалася кількість проведених тестів конкретної моделі для складання детальнішого уявлення про можливості кожного пристрою.

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