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Названо найпопулярнішу помилку при дезінфекції помешкання
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Пандемія коронавірусу не лише змусила багато країн ввести карантин, а й нагадала людям про базові правила гігієни. Це ж стосується і житла, яке варто частіше дезінфікувати. Експерти ж назвали найпоширенішу помилку, яку роблять під час прибирання.
Питання чистости у домі є дуже важливим не лише у період карантину та самоізоляції, однак саме зараз люди уважніше почали ставитись до дезінфекції своїх помешкань. Але навіть у такій простій справі не обійшлось без помилок.
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Австралійський спеціаліст з біологічної дезінфекції Корі Чалмер розповів, що чимало людей плутають вологе прибирання з дезінфекцією.
Як правильно знезаражувати дім:
- Ганчірку промокнути у мильній воді та протерти всі поверхні
- Нанести засіб для дезінфекції на всі поверхні
Саме така послідовність є правильною та максимально ефективною. Річ у тому, що бактерії створюють плівку на предметах, яку не завжди дезінфектори можуть зруйнувати. Тому спершу потрібно змити цей шар, щоб повноцінно позбутись всіх можливих збудників.
"Спершу необхідно видалити шар мікробів, з чим чудово впорається звичайне мило, а тоді хімічна речовина зможе ефективно знищити всі бактерії та віруси, які залишились", – пояснює фахівець.
Важливо: після кожного використання ганчірку потрібно добре прополоскати.
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