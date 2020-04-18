Названо найпопулярніший у світі спорткар

Модель Ford Mustang п'ятий рік поспіль стає найпопулярнішим спорткаром у світі. За даними аналітичного агентства IHS Markit, за минулий рік понікар розійшовся тиражем у 102 090 екземплярів: за цей час продажі у Німеччині виросли на 33 відсотки, в Польщі – на 50, а у Франції і зовсім подвоїлися.

У день свого 56-річчя Ford Mustang отримав дві нагороди: спорткар став автомобілем, який найбільше продавався у своєму сегменті у 2019 році, а також записав на свій рахунок вже п'ятий такий титул за останні п'ять років.

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Крім того, модель ось уже 50 років є найпопулярнішою в Америці. На сьогодні Ford пропонує 12 різновидів понікарів – від початкового Mustang EcoBoost з наддувним мотором 2.3 до хардкорного Mustang Shelby GT500 з пакетом Carbon Fiber Track Pack.

Базовий мотор Mustang – це 2,3-літрова "турбочетвірка", що розвиває в залежності від ринку 290-314 кінських сил або 335 сил з пакетом High Performance. Версії Mustang GT і Bullit – це п'ятилітровий V8 потужністю 450-466 і 487 сил відповідно. На варіанти з приставкою Shelby встановлюють V8 5.2 в атмосферному і компресорному виконаннях, що видає 533 або 770 кінських сил в залежності від варіанту.

Ford Mustang п'ятий рік поспіль посідає перше місце

Компресорна "вісімка" у Ford Mustang Shelby GT500 поєднана зі скорострільним семиступеневим "роботом" Tremec з двома "мокрими" зчепленнями. Динаміка розгону до ста найшвидшого "Мустанга" невідома, але фастбек, наприклад, здатний прискоритися з місця до 100 миль на годину (161 кілометр на годину) і знову зупинитися за 10,6 секунди. Для порівняння, Bugatti Veyron проробляє цю вправу за 9,9 секунди.

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