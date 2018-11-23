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Названо найпопулярніший колір волосся у Голлівуді

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Белла Хадіт - фото 1
Белла Хадіт / Instagram

Відтінок волосся "еспресо" (espresso hair) став трендом у Голлівуді.

Стилісти пояснили, що насправді цей колір об'єднує у собі кілька різних відтінків коричневого. Першими новий колір волосся показали американська топ-модель Белла Хадід і співачка Селена Гомес. Далі тенденцію підтримали модель Кріссі Тайген і актриса Дакота Джонсон.

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"Такий колір більше підійде власницям темного відтінку шкіри, тому, якщо ви натуральна блондинка – подумайте двічі. Колір буде яскравіше виглядати на довгих локонах, хоча його також можна досягти і на коротких", – розповів провідний фахівець з фарбування у салоні Rush Hair Кріс Вілліамс.

На думку модних експертів, "еспресо" можна вибрати як альтернативу для модного у цьому сезоні фарбування белаяж.

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Джерело: dailymail
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