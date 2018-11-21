Святковий тренд: у Великобританії продають новорічні гірлянди для бороди

Британський інтернет-магазин напередодні новорічних розпродажів розмістив унікальний товар – гірлянду для бороди.

Гаджет коштує майже 14 доларів, і називається Beard Lights. Складається унікальна прикраса за 18 світлодіодів, які світяться різними кольорами.

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Довжина виробу складає 90 сантиметрів. Виробник гарантує безпечне та безболісне кріплення до бороди. Самі ж лампи працюють від акумулятора, який можна з легкістю приховати у бороді.

Чоловіки можуть оригінально підготуватися до свят

Але є й обмеження – борода має бути повністю сухою, і використовувати цю гірлянду поза приміщенням не рекомендують. Також не варто забувати про контакт з водою та снігом!

Гірлянди обійдуться в 14 доларів

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