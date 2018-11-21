Белла Хадід знялася з першим у світі Міккі Маусом

Популярна супермодель і ангел Victoria's Secret Белла Хадід знялася в незвичній фотосесії.

Белла Хадід позувала з першою у світі іграшкою Міккі Мауса. Знімки з'явилися на офіційній сторінці моделі в Instagram.

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Хадід знялася для популярного бренду CHAOS. Для зйомки був обраний незвичний образ. Зірка з'явилася в шапці з мишачими вушками та іграшкою в образі Міккі Мауса. У коментарі модель написала, що це оригінальна іграшка Міккі, випущена в 1932 році. Раритетну іграшку надала студія Дісней зі свого архіву.

На другому знімку Хадід перетворилася на дещо артхаусного мишеня, примірявши маску Міккі Мауса металевого мереживного карбування.

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