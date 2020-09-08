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Науковці розповіли, як вподобання та коментарі впливають на самооцінку

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Науковці вивчили вплив лайків у мережі на самооцінку - фото 1
Науковці вивчили вплив лайків у мережі на самооцінку

Здавалося б, немає нічого поганого в тому, щоб ставити вподобайки та писати коментарі під чужими постами. Втім, учені виявили закономірність, яка змусить вас змінити свою думку. Щоправда, стосується вона лише дівчат-підлітків, тож можете видихнути, якщо не належите до цієї категорії.

Норвезькі психологи з'ясували, що у дівчаток-підлітків, які постійно лайкають і коментують публікації на сторінках інших користувачів, знижується самооцінка.

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До вибірки потрапили 725 дівчаток. За учасницями спостерігали з 10 до 16 років. За цей час вони пройшли шість тестів, присвячених уявленню про себе і свою зовнішність. Також у них запитували про активність у соцмережах.

Уже в десять років 40% учасниць дослідження використовували Instagram і Snapchat. Через два роки частка активних користувачів цих соцмереж збільшилася удвічі. У віці 14 років близько 95% використовували Facebook, і 70-80% – Instagram і Snapchat.

Науковці розповіли, як вподобання та коментарі впливають на самооцінку - фото 424417

Дівчата, які ставлять лайки іншим, часто порівнюють себе з авторами публікацій

У дівчаток, які звикли лайкати та коментувати публікації друзів, поступово погіршується уявлення про себе. До цього призводить постійне порівняння себе з іншими, вважають психологи. При цьому відретушовані фотографії у соцмережах часто ставлять перед ними недосяжну планку.

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Джерело: Medical Xpress
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