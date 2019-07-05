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Названо найпопулярніші додатки і мобільні ігри

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Найпопулярніші додатки - фото 1
Найпопулярніші додатки / envybox

Фахівці аналітичного сервісу Sensortower назвали найбільш завантажувані мобільні додатки та ігри Google Play і App Store. Про це зазначається на сайті Sensor Tower.

В цілому кількість завантажень склала 41,9 мільярда для Android-смартфонів і 14,8 мільярда на iOS-гаджети. Найпопулярнішими додатками, які скачували в App Store і Google Play, виявилися WhatsApp, Facebook Messenger, Facebook, TikTok і Instagram.

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Серед ігор трійка лідерів виглядає таким чином: Color Bump 3D, GarenaFreeFireі PUBGMobile.

При цьому найкасовішим додатком став Tinder – сервіс для знайомств, який за пів року заробив майже пів мільярда доларів. На другому місці розташувався кінотеатр Netflix, а замикає трійку лідерів китайський сервіс Tencent Video.

Названо найпопулярніші додатки і мобільні ігри - фото 338503

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Джерело: sensortower
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