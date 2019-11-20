Названо найпопулярніші безпровідні навушники на ринку

Відповідно до нового звіту дослідного інституту, обсяги поставок безпровідних гарнітур за останній квартал значно збільшилися. У третьому кварталі 2019 року поставки досягли 33 мільйонів одиниць (4,1 мільярда доларів), що на 22% більше, ніж у попередньому кварталі.

На США припадає 31% світового ринку. Частка Китаю значно розширилася, збільшившись на 44% у третьому кварталі.

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Бездротові навушники Apple AirPods як і раніше лідирують у цій категорії. Але оскільки конкуренція посилюється, є всі підстави вважати, що Apple скоро втратить частину ринку. В усьому світі в останньому кварталі на частку Apple припадало 53% категорії повноцінних бездротових гарнітур, але частка поступово знижується.

Apple AirPods досі посідають перше місце

Китайська Xiaomi займає 9% ринку в категорії повноцінних бездротових гарнітур, займаючи друге місце, головним чином через значне зростання продажів на китайському ринку. Нагадаємо, що навушники Redmi Airdots коштують близько 20 доларів. Samsung, яка очолює ринок смартфонів, займає всього 6% і третє місце на ринку бездротових навушників.

Redmi Airdots дозволили Xiaomi посісти 2 місце на ринку

Amoi, китайський бренд, в основному зростає завдяки продажам на внутрішньому китайському ринку. У третьому кварталі Amoi перевершила QCY, посівши шосте місце у світі і ставши новим лідером серед недорогих продуктів.

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