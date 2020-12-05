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Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта

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Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта - фото 1

Медична та туристична організація International SOS представила перелік найбезпечніших для туристів країн. Більшість з них розташована на півночі Європи.

Так, найбезпечнішими країнами для мандрівників виявилися Ісландія, Норвегія, Данія та Фінляндія. Крім цього, з мінімальним рівнем ризику можна подорожувати по Швейцарії, Словенії, Люксембургу та островах Гренландія і Шпіцберген.

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Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта - фото 437803

Опублікована оновлена карта Travel Risk Map, де всі країни розподілені по 5 категоріях. Найбезпечніші – виділені зеленим, найнебезпечніші – бордовим.

Низький рівень ймовірної небезпеки туристів чекає і в більшості країн західної Європи, Великобританії, Канаді, Австралії та США. Україна увійшла в "помаранчеву" категорію з середнім рівнем безпеки для туристів. При цьому окремо виділені два регіони – Донецька і Луганська області – рівень небезпеки там вважається, на думку експертів організації, одним з найекстремальніших у світі. Причина – військові дії в ОРДЛО.

Аналітики оцінювали держави з точки зору політичної нестабільності (ймовірність тероризму, мітингів, заворушень і війн), соціальних переживань, а також кількості злочинів насильницького характеру і дрібного хуліганства. У рейтингу враховувалася надійність транспортної інфраструктури, ефективність служб безпеки і екстрених служб та вразливість територій до стихійних лих.

Названо найбезпечніші країни для туристів: опублікована карта - фото 437804

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Джерело: travelriskmap
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