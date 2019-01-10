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Названо найкращу країну світу для життя емігрантів

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Сінгапур - фото 1
Сінгапур / Instagram

Згідно з даними опитування Expat Explorer за 2018 рік, проведеного за замовленням HSBC, Сінгапур є найкращою країною для проживання емігрантів. Рейтинг був опублікований на сайті HSBC.

В опитуванні взяли участь 22 тисячі експертів з усього світу. Сінгапур лідирує у переліку четвертий рік поспіль. Він визнаний найкращим місцем для життя експатів з точки зору економіки, кар'єрного досвіду і сімейного життя.

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У HSBC стверджують, що 45% емігрантів переїхали у Сінгапур, щоб продовжити свою кар'єру, і 38% – щоб заробити більше грошей. Середній дохід емігрантів в місті-державі становить 162 тисяч доларів США, що на 56 тисяч доларів більше, ніж в середньому по світу.

Далі за Сінгапуром йдуть Нова Зеландія, Німеччина, Канада, а також Бахрейн і Австралія. У ТОП-10 також увійшли Швеція, Швейцарія, Тайвань і Об'єднані Арабські Емірати.

ТОП-10 країн для емігрантів - фото 300178
ТОП-10 країн для емігрантів

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Джерело: expatexplorer
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