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Названо найкращий у світі океанаріум

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Тут постійно є черга з відвідувачів - фото 1
Тут постійно є черга з відвідувачів / observador

Користувачі відомого порталу про подорожі TripAdvisor обрали найкращий океанаріум.

Ним став океанаріум в Лісабоні. На другому місці – океанографічний парк Oceanogràfic у Валенсії, найбільший в Європі.

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Премія Travellers 'Choice в різних категоріях присуджується щорічно на основі думок 500 тисяч мандрівників з усього світу. Лісабонський океанаріум розташований в Парку Націй і схожий він на авіаносець біля причалу в морі. Його будівництво було поєднане зі зведенням всіх основних споруд в місті під час підготовки до всесвітньої виставки Expo 1998, що проходила в Португалії.

Це одне з небагатьох місць в Португалії, де постійно є черга з відвідувачів у будь-яку годину дня і пору року. Тому що, його обов'язково варто відвідати в Лісабоні. Головний вхід в океанаріум має дуже концептуальний дизайн у вигляді довгого хвилеподібного коридору, що з'єднує дві основні будівлі на висоті.

Названо найкращий у світі океанаріум - фото 273457
Названо найкращий у світі океанаріум
Названо найкращий у світі океанаріум - фото 273458
Названо найкращий у світі океанаріум
Названо найкращий у світі океанаріум - фото 273456
Названо найкращий у світі океанаріум

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Джерело: observador
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