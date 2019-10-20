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Названо найкращий напій осені, який зміцнює імунітет

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Какао покарщує імунітет восени - фото 1
Какао покарщує імунітет восени

Осіння пора асоціюється не лише з жовтим листям та бабиним літом, а й з сезоном застуд. Медики розповіли, як смачно покращити імунітет доволі популярним напоєм. Вам сподобається.

Фахівці розповіли, як в осінню пору зменшити ризики захворюваності та покращити самопочуття. Виявилось, що цей смачний напій здатен не просто підняти настрій та відігнати осінню хандру, а й посилити імунну систему. Не варто уявляти якийсь рідкісний смаколик, адже йдеться про какао. Чимало людей досі вважають цей напій – дитячим, однак його обов'язково вживати і дорослим.

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Науковці розповідають, що какао має чимало вітаміну D, що бореться з вірусами та позитивно впливає на імунітет. Навіть нежить можна вилікувати регулярним вживанням цього напою.

Також какао рекомендують вживати і у вигляді звичайного темного шоколаду, і ароматного напою. Важливо пам'ятати, що какао має складати не менше 70%, а порція шоколаду має не перевищувати 40 грамів на день. Що ж до напою, то його варто готувати без молока та цукру, а доповнювати смаколик рослинним молоком та медом чи іншими підсолоджувачами.

Какао покарщує імунітет восени - фото 362669
Какао покращує імунітет восени

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Джерело: newsyou.info
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