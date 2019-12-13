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Названо найкращий фільм 2019 року
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Експерт журналу The Hollywood Reporter Тодд МакКарті назвав найкращі фільми 2019 року. Лідером рейтингу стала стрічка американського режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".
Кінокритик Тодд МакКарті віддав перше місце картині Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Головні ролі у фільмі, який вийшов в прокат влітку цього року, виконали голлівудські зірки Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо.
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"Срібло" у кримінального трилера режисерів Бена і Джошуа Сефді "Неограновані коштовності". У головній ролі – Адам Сендлер. Трійку лідерів замикають "Маленькі жінки" Грети Гервіг з Сіршою Ронан, Еммою Вотсон і Тімоті Шаламов.
У ТОП 10 найкращих кінокартин 2019 року також увійшли:
- "Ірландець", режисер Мартін Скорсезе;
- "Портрет дівчини в вогні", режисер Селін Сьямма;
- "Останній чорний в Сан-Франциско", режисер Джо Талбот;
- "Ford проти Ferrari", режисер Джеймс Менголд;
- "1917 року", режисер Сем Мендес;
- "Знедолені", комедія, натхненна масовими заворушеннями у Франції 2005 року;
- Документальна стрічка "Нерозкрита справа" – про катастрофу авіалайнера DC-6 під Ндолою в 1961 році, в якій загинув Генеральний секретар ООН Даг Хаммаршельд.
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