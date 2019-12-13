Названо найкращий фільм 2019 року

Експерт журналу The Hollywood Reporter Тодд МакКарті назвав найкращі фільми 2019 року. Лідером рейтингу стала стрічка американського режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Кінокритик Тодд МакКарті віддав перше місце картині Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Головні ролі у фільмі, який вийшов в прокат влітку цього року, виконали голлівудські зірки Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо.

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"Срібло" у кримінального трилера режисерів Бена і Джошуа Сефді "Неограновані коштовності". У головній ролі – Адам Сендлер. Трійку лідерів замикають "Маленькі жінки" Грети Гервіг з Сіршою Ронан, Еммою Вотсон і Тімоті Шаламов.

У ТОП 10 найкращих кінокартин 2019 року також увійшли:

"Ірландець", режисер Мартін Скорсезе;

"Портрет дівчини в вогні", режисер Селін Сьямма;

"Останній чорний в Сан-Франциско", режисер Джо Талбот;

"Ford проти Ferrari", режисер Джеймс Менголд;

"1917 року", режисер Сем Мендес;

"Знедолені", комедія, натхненна масовими заворушеннями у Франції 2005 року;

Документальна стрічка "Нерозкрита справа" – про катастрофу авіалайнера DC-6 під Ндолою в 1961 році, в якій загинув Генеральний секретар ООН Даг Хаммаршельд.

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