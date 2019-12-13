Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Папік День Святого Миколая

Названо найкращий фільм 2019 року

  • 34
Названо найкращий фільм 2019 року - фото 1

Експерт журналу The Hollywood Reporter Тодд МакКарті назвав найкращі фільми 2019 року. Лідером рейтингу стала стрічка американського режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді".

Кінокритик Тодд МакКарті віддав перше місце картині Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Головні ролі у фільмі, який вийшов в прокат влітку цього року, виконали голлівудські зірки Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо.

Це цікаво: Пятов запрошує до Чорнобиля: голкіпер став героєм мультсеріалу The Champions

"Срібло" у кримінального трилера режисерів Бена і Джошуа Сефді "Неограновані коштовності". У головній ролі – Адам Сендлер. Трійку лідерів замикають "Маленькі жінки" Грети Гервіг з Сіршою Ронан, Еммою Вотсон і Тімоті Шаламов.

Названо найкращий фільм 2019 року - фото 373979

У ТОП 10 найкращих кінокартин 2019 року також увійшли:

  • "Ірландець", режисер Мартін Скорсезе;
  • "Портрет дівчини в вогні", режисер Селін Сьямма;
  • "Останній чорний в Сан-Франциско", режисер Джо Талбот;
  • "Ford проти Ferrari", режисер Джеймс Менголд;
  • "1917 року", режисер Сем Мендес;
  • "Знедолені", комедія, натхненна масовими заворушеннями у Франції 2005 року;
  • Документальна стрічка "Нерозкрита справа" – про катастрофу авіалайнера DC-6 під Ндолою в 1961 році, в якій загинув Генеральний секретар ООН Даг Хаммаршельд.

Дивіться також: В інтернеті згадали, як Квентін Тарантіно повторював танець з Кримінального чтива: меми

Джерело: hollywoodreporter
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП-5 трендів у смартфонах 2019 року: виробники мірялися – користувачі тішилися
  • 09 грудня, 16:14
  • 728
Картинки з Днем ангела Андрія 2019: вітальні листівки і відкритки на іменини
  • Вчора, 19:15
  • 7936
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 листопада, 13:09
  • 1946265
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Культура