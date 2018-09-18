Названо найкращий драматичний серіал за версією Еммі-2018

Лідером за кількістю нагород премії Еммі-2018 став американський серіал "Гра престолів" від телеканалу HBO.

Американський серіал "Гра престолів" від телеканалу HBO став тріумфатором премії Еммі. Серіал визнали лідером у головній номінації – "Найкращий драматичний серіал".

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У категорії "Найкраща чоловіча роль другого плану в драматичному серіалі" переміг Пітер Дінклейдж, який виконав у "Грі престолів" роль Тіріна Ланністера.

Пітер Дінклейдж на премії Еммі

Відомо, що серіал вже втретє лідирував в гонці за головну нагороду. В цілому "Гра престолів" отримав 130 статуеток Еммі.

Загалом "Гра престолів" отримав дев'ять нагород, "Дивовижна місіс Мейзел" і "Суботнього вечора в прямому ефірі" отримали по вісім нагород, а "Американська історія злочинів: Замах на Джанні Версаче" – сім нагород.

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