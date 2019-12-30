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Названо найкращих моделей 2019 року

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Ці моделі сколихнули індустрію моди - фото 1
Ці моделі сколихнули індустрію моди

Професійний сайт models.com підбив підсумки щорічної премії "Модель року". Журі, яке складається з 250 провідних фахівців, і читачі вибрали найуспішніших гравців індустрії в різних номінаціях, включаючи також знаменитостей, зірок соцмереж і стрітстайлу.

Другий рік поспіль найкращою моделлю року на думку професіоналів стала австралійка з південносуданським корінням Адут Акеч. У 2019 вона прикрасила 14 обкладинок, у тому числі французького, італійського, англійського, японського, німецького й австралійського Vogue, Dazed Magazine, Allure, A Magazine і The Sunday Times Style, знялася у 17 рекламних кампаніях, включаючи Valentino, Fendi і Versace весна / літо – 2019, Givenchy, Bottega Veneta і Zara осінь / зима 2019/2020, круїзних колекцій 2020 року Miu Miu і Chanel, а також вийшла на подіум на показах Valentino, Alexander McQueen, Stella McCartney, Givenchy, Off-White, Dries Van Noten, Prada, Tom Ford, Saint Laurent, Versace, Fendi і багатьох інших. Фаворитом читачів стала Наомі Кемпбелл.

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Щодо хлопця-моделі року думки читачів і журі співпали. Ним став американець Альтон Мейсон, відомий як перший темношкірий хлопець, який взяв участь у показі Chanel. Він був визнаний найкращою моделлю-чоловіком і торік.

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Висхідною зіркою фахівці models.com назвали данську модель Мону Тугаард. Всього за рік роботи в індустрії вона двічі з'явилася на обкладинці iD, знялася в рекламних кампаніях Loewe, Chanel, Prada, Louis Vuitton і Michael Kors і взяла участь в 42 показах, включаючи Valentino, Givenchy, Loewe, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Stella McCartney, Versace і Miu Miu.

Дивіться переможців у всіх номінаціях:

Модель року: жінки

вибір журі: Адут Акеч

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вибір читачів: Наомі Кемпбелл

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Модель року: чоловіки

Вибір журі та читачів: Альтон Мейсон

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Висхідна зірка: жінки

вибір журі: Мона Тугаард

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вибір читачів: Меган Рош

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Висхідна зірка: чоловіки

вибір журі: Леон Дам

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вибір читачів: Ліам Келлі

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Повернення року: жінки

вибір журі: Сара Бломквист

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вибір читачів: Сяо Вень Цзюй

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Зірка соцмереж

вибір журі: Белла Хадід

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вибір читачів: Наомі Кемпбелл

Названо найкращих моделей 2019 року - фото 377362

Зірка соцмереж (чоловіки)

вибір журі: Альтон Мейсон

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вибір читачів: Рафаель Міллер

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Зірка стрітстайлу

вибір журі: Адесува Айгеві

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вибір читачів: Белла Хадід

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Зірка стрітстайлу (чоловіки)

вибір журі та читачів: Альтон Мейсон

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Знаменитість

вибір журі: Хантер Шефер

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вибір читачів: Зендея

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Знаменитість (чоловіки)

вибір журі: Тімоті Шаламе

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вибір читачів: Гаррі Стайлс

Названо найкращих моделей 2019 року - фото 377355

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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