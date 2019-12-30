Названо найкращих моделей 2019 року

Професійний сайт models.com підбив підсумки щорічної премії "Модель року". Журі, яке складається з 250 провідних фахівців, і читачі вибрали найуспішніших гравців індустрії в різних номінаціях, включаючи також знаменитостей, зірок соцмереж і стрітстайлу.

Другий рік поспіль найкращою моделлю року на думку професіоналів стала австралійка з південносуданським корінням Адут Акеч. У 2019 вона прикрасила 14 обкладинок, у тому числі французького, італійського, англійського, японського, німецького й австралійського Vogue, Dazed Magazine, Allure, A Magazine і The Sunday Times Style, знялася у 17 рекламних кампаніях, включаючи Valentino, Fendi і Versace весна / літо – 2019, Givenchy, Bottega Veneta і Zara осінь / зима 2019/2020, круїзних колекцій 2020 року Miu Miu і Chanel, а також вийшла на подіум на показах Valentino, Alexander McQueen, Stella McCartney, Givenchy, Off-White, Dries Van Noten, Prada, Tom Ford, Saint Laurent, Versace, Fendi і багатьох інших. Фаворитом читачів стала Наомі Кемпбелл.

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Щодо хлопця-моделі року думки читачів і журі співпали. Ним став американець Альтон Мейсон, відомий як перший темношкірий хлопець, який взяв участь у показі Chanel. Він був визнаний найкращою моделлю-чоловіком і торік.

Висхідною зіркою фахівці models.com назвали данську модель Мону Тугаард. Всього за рік роботи в індустрії вона двічі з'явилася на обкладинці iD, знялася в рекламних кампаніях Loewe, Chanel, Prada, Louis Vuitton і Michael Kors і взяла участь в 42 показах, включаючи Valentino, Givenchy, Loewe, Chanel, Prada, Louis Vuitton, Stella McCartney, Versace і Miu Miu.

Дивіться переможців у всіх номінаціях:

Модель року: жінки

вибір журі: Адут Акеч



вибір читачів: Наомі Кемпбелл

Модель року: чоловіки

Вибір журі та читачів: Альтон Мейсон

Висхідна зірка: жінки

вибір журі: Мона Тугаард



вибір читачів: Меган Рош

Висхідна зірка: чоловіки

вибір журі: Леон Дам



вибір читачів: Ліам Келлі

Повернення року: жінки

вибір журі: Сара Бломквист



вибір читачів: Сяо Вень Цзюй

Зірка соцмереж

вибір журі: Белла Хадід



вибір читачів: Наомі Кемпбелл

Зірка соцмереж (чоловіки)

вибір журі: Альтон Мейсон



вибір читачів: Рафаель Міллер

Зірка стрітстайлу

вибір журі: Адесува Айгеві



вибір читачів: Белла Хадід

Зірка стрітстайлу (чоловіки)

вибір журі та читачів: Альтон Мейсон

Знаменитість

вибір журі: Хантер Шефер

вибір читачів: Зендея

Знаменитість (чоловіки)

вибір журі: Тімоті Шаламе

вибір читачів: Гаррі Стайлс

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