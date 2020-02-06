BlaBlaCar запустив продаж квитків на автобуси в Україні

Сервіс BlaBlaCar запустив в Україні продаж квитків на автобуси. Функція забезпечена технологіями платформи Busfor, яку компанія купила у грудні минулого року. На тестовому етапі автобусні поїздки з'являться у невеликій кількості користувачів платформи, а потім будуть доступні всім юзерам.

Тепер через BlaBlaCar пасажири зможуть купувати квитки на автобус у регулярних перевізників в Україні. Так, якщо ви купуєте квиток через сервіс, зможете самостійно вибрати посадочне місце.

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"Надійність покупки квитка забезпечується внаслідок прямого підключення BlaBlaCar до системи продажів автобусних квитків Busfor", – йдеться в прес-релізі.

За допомогою інтеграції транспортного рішення Busfor в BlaBlaCar сподіваються залучити на платформу більшу кількість користувачів. Відзначається, що автовласникам буде простіше знаходити попутників, а перевізникам – пасажирів.

"Автобусні перевезення – один одним з найдоступніших і гнучких видів транспорту в Україні. Однак галузь і її основні гравці – перевізники та автобусні станції – потребують збільшення пасажиропотоку, перш за все, шляхом залучення молодої та активної аудиторії", – зазначив генеральний директор Busfor в Україні Олександр Павлович.

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