5 правил ідеального сексу, який вона не забуде

Задоволення (особливо від хорошого сексу) – справа суб'єктивна, і кожен його отримує у залежності від своїх уподобань та відчуттів. Але є кілька моментів, які ви просто зобов'язані знати та виконувати, щоб і ви, і ваша партнерка отримали максимум задоволення.

Звичайно ж, можна добряче попрацювати над своїм тілом, дикцією та манерами. Але є й інші фішки, і вони стосуються справ, пов'язаних саме з інтимом. Що ж слід зробити, аби секс із вами був для неї незабутнім?

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Максимум компліментів. Задоволення у ліжку для дівчат – дуже тонкий момент. Воно залежить і від оцінки її тіла з боку партнера, а також від відсутності зайвих думок про те, що з її тілом щось не так або вона щось робить не так. Тож не будьте скупими на компліменти, як до сексу, так і під час і після – і ви побачите неймовірні речі.

Вивчайте тіло. Як відомо, велика частина чоловіків не розбирається в еротичній термінології й анатомії жіночого тіла. Ми схильні плутати багато слів, називати одне іншим, і цим змушувати дівчину почуватися дискомфортно. Просто згадайте шкільний курс анатомії і запам'ятайте назви частин жіночого тіла. Це не буде зайвим.

Врахуйте її побажання. Знання про її найчутливіші місця – це добре, але недостатньо. Важливо ще й знати, як ці самі стратегічні місця стимулювати або пестити. Універсальних способів немає, так що орієнтуйся по ситуації. Не соромтесь запитувати у неї, що їй подобається, а що – ні. Ви ж працюєте на спільний результат.

Не забудьте про прелюдію

Різноманітні сценарії. Ваш секс не повинен бути нудним: постарайтеся щоразу вносити якусь родзинку або міняти позиції. Сюди ж належать зміна обстановки, поверхонь та приміщень. Загалом, не бійтеся експериментів, але пам'ятайте про кордони та розумні межі.

Завжди пам'ятайте про прелюдії. Навіть якщо ви задумали зайнятися швидким сексом, не забудьте її приголубити перед самим процесом. Не кваптеся і постарайтеся з поцілунками. А весь секрет полягає в тому, що при поцілунках виділяється гормон окситоцин, який поліпшить будь-який секс.

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