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Названо найкращі ресторани світу

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Список найкращих ресторанів світу - фото 1
Список найкращих ресторанів світу / wikipedia

Авторитетне видання про елітні подорожі Elite Traveler опублікувало щорічний рейтинг найкращих ресторанів світу. Перелік закладів був складений на основі відгуків читачів.

Перше місце в рейтингу займає Restaurant de l'Hotel de Ville, розташований у швейцарському місті Лозанна. Ресторан, який в минулому році займав дев'яте місце в рейтингу, перемістився на першу позицію завдяки роботі талановитих кухарів на чолі зі знаменитим шефом Франком Джованніні. Відзначається, що в ресторані з трьома мішленівськими зірками створюються справжні витвори кулінарного мистецтва.

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Restaurant de l'Hotel de Ville - фото 332359
Restaurant de l'Hotel de Ville

На другому місці рейтингу розташувався Alinea в Чикаго – єдиний чиказький ресторан, що зберіг тризірковий статус – найвищу нагороду Мішлен. Трійку лідерів замикає Eleven Madison Park – нью-йоркський ресторан, розташований в районі Флетайрон на Манхеттені.

Alinea - фото 332358
Alinea
Eleven Madison Park - фото 332360
Eleven Madison Park

Топ-10 найкращих ресторанів світу
2019 року

  • Restaurant de Hôtel de Ville, Лозанна, Швейцарія;
  • Alinea, Чикаго, США;
  • Eleven Madison Park, Нью-Йорк, США;
  • Azurmendi, Ларрабесуа, Іспанія;
  • Per Se, Нью-Йорк, США;
  • The Restaurant at Meadowood, Сейнт Хелена, США;
  • Restaurant Guy Savoy, Париж, Франція;
  • Le Bernadin, Нью-Йорк, США;
  • El Celler de Can Roca, Герона, Іспанія;
  • The Fat Duck, Брей, Великобританія.

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Джерело: elitetraveler
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