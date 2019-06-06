Названо найкращі ресторани світу

Авторитетне видання про елітні подорожі Elite Traveler опублікувало щорічний рейтинг найкращих ресторанів світу. Перелік закладів був складений на основі відгуків читачів.

Перше місце в рейтингу займає Restaurant de l'Hotel de Ville, розташований у швейцарському місті Лозанна. Ресторан, який в минулому році займав дев'яте місце в рейтингу, перемістився на першу позицію завдяки роботі талановитих кухарів на чолі зі знаменитим шефом Франком Джованніні. Відзначається, що в ресторані з трьома мішленівськими зірками створюються справжні витвори кулінарного мистецтва.

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Restaurant de l'Hotel de Ville

На другому місці рейтингу розташувався Alinea в Чикаго – єдиний чиказький ресторан, що зберіг тризірковий статус – найвищу нагороду Мішлен. Трійку лідерів замикає Eleven Madison Park – нью-йоркський ресторан, розташований в районі Флетайрон на Манхеттені.

Alinea

Eleven Madison Park

Топ-10 найкращих ресторанів світу

2019 року

Restaurant de Hôtel de Ville, Лозанна, Швейцарія;

Alinea, Чикаго, США;

Eleven Madison Park, Нью-Йорк, США;

Azurmendi, Ларрабесуа, Іспанія;

Per Se, Нью-Йорк, США;

The Restaurant at Meadowood, Сейнт Хелена, США;

Restaurant Guy Savoy, Париж, Франція;

Le Bernadin, Нью-Йорк, США;

El Celler de Can Roca, Герона, Іспанія;

The Fat Duck, Брей, Великобританія.

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