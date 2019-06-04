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Названі найдорожчі міста для побачень

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Побачення у Цюриху - фото 1
Побачення у Цюриху / massazhka

Цюрих визнано найдорожчим містом у світі, куди варто (або не варто) їхати на романтичне побачення.

Згідно з дослідженням Deutsche Bank, в якому розглянули ціни в 56 містах 42 країн, найбільш бюджетне побачення, яке можна організувати в Цюриху, обійдеться в 202,70$.

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В ціну входить поїздка на таксі, вечеря або обід на двох у пабі або ресторані, безалкогольні напої, два квитки в кіно і кулька келихів пива. Аналогічне дозвілля в найдешевшому місті для побачень, Каїрі, обійдеться в п'ять разів дешевше, а в Нью-Йорку – в півтора рази.

Названі найдорожчі міста для побачень - фото 331949

У топ-5 найдорожчих міст увійшли також Осло (164 $), Копенгаген (158 $), Гельсінкі (151 $), Токіо (148 $), далі йде Нью-Йорк (143 $).

Названі найдорожчі міста для побачень - фото 331950

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Джерело: thelocal
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