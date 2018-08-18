Названо найкращі підводні фото року

Журнал про підводне плавання Scuba Diving назвав кращі підводні фото 2018 року.

Переможців обирали з-поміж 2,1 тисячі знімків, розділених на чотири категорії: макро, ширококутні, концептуальні фото, а також компактна камера.

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Володарем Гран-прі став фотограф Родні Барсі, який зобразив гігантського кита. Він отримав грошовий приз у розмірі тисячі доларів, а також путівку на морську подорож.

Названо найкращі підводні фото року

"Це фото передає містичну атмосферу, в якій я опиняюся, кожен раз, коли занурююся в воду", – прокоментував свій знімок фотограф.

Дивіться й інші фото, які визнали найкращими в цьому році.

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

Названо найкращі підводні фото року

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