Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Названо найкращі підводні фото року

  • 135
Переможець з-поміж підводних фото - фото 1
Переможець з-поміж підводних фото / Scuba Diving

Журнал про підводне плавання Scuba Diving назвав кращі підводні фото 2018 року.

Переможців обирали з-поміж 2,1 тисячі знімків, розділених на чотири категорії: макро, ширококутні, концептуальні фото, а також компактна камера.

І ще: Художниця малює космічні картини, від яких важко відвести погляд

Володарем Гран-прі став фотограф Родні Барсі, який зобразив гігантського кита. Він отримав грошовий приз у розмірі тисячі доларів, а також путівку на морську подорож.

Названо найкращі підводні фото року - фото 270852
Названо найкращі підводні фото року

"Це фото передає містичну атмосферу, в якій я опиняюся, кожен раз, коли занурююся в воду", – прокоментував свій знімок фотограф.

Дивіться й інші фото, які визнали найкращими в цьому році.

Названо найкращі підводні фото року - фото 270841
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270842
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270843
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270844
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270845
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270846
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270847
Названо найкращі підводні фото року - фото 270848
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270849
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270850
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270851
Названо найкращі підводні фото року
Названо найкращі підводні фото року - фото 270853
Названо найкращі підводні фото року

Читайте також: Звичайні будні в Японії: ефектні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 512
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 461171
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Подорожі