Художниця малює космічні картини, від яких важко відвести погляд

Талановита художниця створює багатошарові картини космосу, які здаються безкінечними. Зацініть!

Знайомтесь, Шехрезаде (Shehrezade M. B.) – талановита художниця з Торонто, яка створює картини з галактиками завдяки смолі, фарбам та різним технікам, пов'язаним з вогнем. Раніше ілюстраторка працювала над традиційним мистецтвом, але зрозуміло, що воно також має своє нудні рамки, тому вирішила зайнятись власним стилем, який не буде підпорядковуватись художнім школам. Так виникають справді космічні зображення, від яких важко відвести погляд.

І ще: Карикатури бельгійського художника, які змушують думати

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

А ось і процес створення космічних малюнків:

Читайте також: Португальський художник створює неймовірні 3D графіті