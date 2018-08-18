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Художниця малює космічні картини, від яких важко відвести погляд

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Космос у картинах талановитої художниці - фото 1
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

Талановита художниця створює багатошарові картини космосу, які здаються безкінечними. Зацініть!

Знайомтесь, Шехрезаде (Shehrezade M. B.) – талановита художниця з Торонто, яка створює картини з галактиками завдяки смолі, фарбам та різним технікам, пов'язаним з вогнем. Раніше ілюстраторка працювала над традиційним мистецтвом, але зрозуміло, що воно також має своє нудні рамки, тому вирішила зайнятись власним стилем, який не буде підпорядковуватись художнім школам. Так виникають справді космічні зображення, від яких важко відвести погляд.

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Космос у картинах талановитої художниці - фото 270822
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.
Космос у картинах талановитої художниці - фото 270821
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.
Космос у картинах талановитої художниці - фото 270820
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.
Космос у картинах талановитої художниці - фото 270819
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.
Космос у картинах талановитої художниці - фото 270817
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.
Космос у картинах талановитої художниці - фото 270818
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.
Космос у картинах талановитої художниці - фото 270816
Космос у картинах талановитої художниці / Shehrezade M. B.

А ось і процес створення космічних малюнків:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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