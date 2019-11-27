Названо найкращі панорамні фото 2019 року

У найбільшому щорічному престижному міжнародному конкурсі панорамної фотографії Epson International Pano Awards брали участь, як професіонали, так і любителі. Вони боролися за головний приз у 55 тисяч доларів.

Переможцем Epson International Pano Awards стала австралійський фотограф Майкі Бойтон. Найкращою панорамою року назвали її фото Вогняний дракон (Dragonfire). На ньому зняті переплетені річки Південної Ісландії. Вона стала першою фотографом жінкою, яка завоювала нагороду в цьому конкурсі, який проводиться протягом десяти років.

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Всього на конкурс надійшло 4913 заявок від 1258 фотографів з 72 країн. Дивіться вибрані конкурсні знімки.

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