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Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року

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Ця фотографія посіла перше місце - фото 1
Ця фотографія посіла перше місце

Журі конкурсу Nature Photographer of The Year назвало найкращі фотографії природи 2019 року. Переможцем став знімок угорського фотографа Чаба Дарочі "Стрибок", який також посів перше місце у категорії "Чорне і біле". Цьогоріч у конкурсі взяли участь 14000 фотографій з 73 країн.

NPOTY проводиться з 2016 року. Організатори конкурсу підтримують природоохоронні організації, список яких змінюється з року в рік.
Пропонуємо насолодитися світлинами переможців:

І ще: Якби природа поглинула сучасні міста: вражаючі фото

Переможець

"Стрибок", Чаба Дарочі

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368321

Категорія "Птахи"

1 місце. "Привітання сонця", Петр Чех

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368318

2 місце. "Приземлення беркута", Аудун Рікардс

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368331

Категорія "Рослини і гриби"

1 місце. "Ідол, що впав", Девід Фрутос Егеа

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368319

2 місце. "У лісовому королівстві", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368317

Категорія "Ссавці"

1 місце. "Під снігом...", Стефано Квірін

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368322

2 місце. "Тапір-плавець", Марсіо Естевес Кабрал

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368325

Категорія "Пейзаж"

1 місце. "Дощовий день", Алес Кривець

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368311

2 місце. "Амеба", Луїс Мануель Віларіньо Лопес

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368324

Категорія "Інші тварини"

1 місце. "Золотий дощ", Норберт Кашас

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368328

2 місце. "Горгона", Олена Шевцова

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368320

Категорія "Пейзажі Нижніх Земель"

1 місце. "Галловейські корови під мостом", Карін де Йонг

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368323

2 місце. "Змія", Сем Маннаертс

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368330

Категорія "Під водою"

1 місце. "Вгору", Олексій Зозуля

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368312

2 місце. "Танцюючі на світлі", Доменіко Тріподі

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368326

Категорія "Мистецтво в природі"

1 місце. "Щастя зростає на деревах", Симон Баумейстер

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368329

2 місце. "Квассія", Барт Зібелінк

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368309

Категорія "Людина і природа"

1 місце. "Самотні", Люк Мессі

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368314

2 місце. "Трофейні білі носороги", Брітта Ящінскі

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368327

Категорія "Портфоліо"

1 місце. "Моє озеро", Георге Попа

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368316

Категорія "Чорне і біле"

1 місце. "Стрибок", Чаба Дарочі

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368321

2 місце. "Дикість", Ален Ерноулт

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368310

Категорія "Молодий фотограф"

1 місце. "Симфонія номер 5", Джакомо Редаеллі

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368307

2 місце. "Близька зустріч за кордоном лісу", Тобіас Жерде

Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року - фото 368308

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Джерело: naturephotographeroftheyear
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