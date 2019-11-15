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Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року
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Журі конкурсу Nature Photographer of The Year назвало найкращі фотографії природи 2019 року. Переможцем став знімок угорського фотографа Чаба Дарочі "Стрибок", який також посів перше місце у категорії "Чорне і біле". Цьогоріч у конкурсі взяли участь 14000 фотографій з 73 країн.
NPOTY проводиться з 2016 року. Організатори конкурсу підтримують природоохоронні організації, список яких змінюється з року в рік.
Пропонуємо насолодитися світлинами переможців:
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Переможець
"Стрибок", Чаба Дарочі
Категорія "Птахи"
1 місце. "Привітання сонця", Петр Чех
2 місце. "Приземлення беркута", Аудун Рікардс
Категорія "Рослини і гриби"
1 місце. "Ідол, що впав", Девід Фрутос Егеа
2 місце. "У лісовому королівстві", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада
Категорія "Ссавці"
1 місце. "Під снігом...", Стефано Квірін
2 місце. "Тапір-плавець", Марсіо Естевес Кабрал
Категорія "Пейзаж"
1 місце. "Дощовий день", Алес Кривець
2 місце. "Амеба", Луїс Мануель Віларіньо Лопес
Категорія "Інші тварини"
1 місце. "Золотий дощ", Норберт Кашас
2 місце. "Горгона", Олена Шевцова
Категорія "Пейзажі Нижніх Земель"
1 місце. "Галловейські корови під мостом", Карін де Йонг
2 місце. "Змія", Сем Маннаертс
Категорія "Під водою"
1 місце. "Вгору", Олексій Зозуля
2 місце. "Танцюючі на світлі", Доменіко Тріподі
Категорія "Мистецтво в природі"
1 місце. "Щастя зростає на деревах", Симон Баумейстер
2 місце. "Квассія", Барт Зібелінк
Категорія "Людина і природа"
1 місце. "Самотні", Люк Мессі
2 місце. "Трофейні білі носороги", Брітта Ящінскі
Категорія "Портфоліо"
1 місце. "Моє озеро", Георге Попа
Категорія "Чорне і біле"
1 місце. "Стрибок", Чаба Дарочі
2 місце. "Дикість", Ален Ерноулт
Категорія "Молодий фотограф"
1 місце. "Симфонія номер 5", Джакомо Редаеллі
2 місце. "Близька зустріч за кордоном лісу", Тобіас Жерде
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