Кадри, що заворожують: названо найкращі фото природи цього року

Журі конкурсу Nature Photographer of The Year назвало найкращі фотографії природи 2019 року. Переможцем став знімок угорського фотографа Чаба Дарочі "Стрибок", який також посів перше місце у категорії "Чорне і біле". Цьогоріч у конкурсі взяли участь 14000 фотографій з 73 країн.

NPOTY проводиться з 2016 року. Організатори конкурсу підтримують природоохоронні організації, список яких змінюється з року в рік.

Пропонуємо насолодитися світлинами переможців:

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Переможець

"Стрибок", Чаба Дарочі

Категорія "Птахи"

1 місце. "Привітання сонця", Петр Чех

2 місце. "Приземлення беркута", Аудун Рікардс

Категорія "Рослини і гриби"

1 місце. "Ідол, що впав", Девід Фрутос Егеа

2 місце. "У лісовому королівстві", Хуан Хесус Гонсалес Ахумада

Категорія "Ссавці"

1 місце. "Під снігом...", Стефано Квірін

2 місце. "Тапір-плавець", Марсіо Естевес Кабрал

Категорія "Пейзаж"

1 місце. "Дощовий день", Алес Кривець

2 місце. "Амеба", Луїс Мануель Віларіньо Лопес

Категорія "Інші тварини"

1 місце. "Золотий дощ", Норберт Кашас

2 місце. "Горгона", Олена Шевцова

Категорія "Пейзажі Нижніх Земель"

1 місце. "Галловейські корови під мостом", Карін де Йонг

2 місце. "Змія", Сем Маннаертс

Категорія "Під водою"

1 місце. "Вгору", Олексій Зозуля

2 місце. "Танцюючі на світлі", Доменіко Тріподі

Категорія "Мистецтво в природі"

1 місце. "Щастя зростає на деревах", Симон Баумейстер

2 місце. "Квассія", Барт Зібелінк

Категорія "Людина і природа"

1 місце. "Самотні", Люк Мессі

2 місце. "Трофейні білі носороги", Брітта Ящінскі

Категорія "Портфоліо"

1 місце. "Моє озеро", Георге Попа

Категорія "Чорне і біле"

1 місце. "Стрибок", Чаба Дарочі

2 місце. "Дикість", Ален Ерноулт

Категорія "Молодий фотограф"

1 місце. "Симфонія номер 5", Джакомо Редаеллі

2 місце. "Близька зустріч за кордоном лісу", Тобіас Жерде

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