Названо найкращі країни для життя на пенсії

Американський журнал International Living опублікував Annual Global Retirement Index 2020 року – це рейтинг найкращих країн світу для пенсіонерів, які планують переїхати в іншу країну. Трійка лідерів – Португалія, Панама і Коста-Рика.

Рейтинг найкращих країн для пенсіонерів формують щорічно на базі таких критеріїв, як простота отримання візи та посвідки на проживання, доступність та якість медичних послуг, пільги для пенсіонерів, ціни на житло, вартість продуктів, клімат, простота адаптації, розваги, можливості для малого бізнесу (пенсія – це ж не кінець життя).

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Топ-10 країн для життя на пенсії:

1. Португалія;

2. Панама;

3. Коста-Ріка;

4. Мексика;

5. Колумбія;

6. Еквадор;

7. Малайзія;

8. Іспанія;

9. Франція;

10. В'єтнам.

Португалію укладачі рейтингу підняли на вершину за високий рівень життя при доступних цінах, якісне медичне обслуговування, м'який клімат і дружність португальців.

Португалія цьогоріч посіла перше місце

Усього до рейтингу увійшли 24 країни. 7 з них – члени Євросоюзу: Португалія, Іспанія, Франція, Мальта, Ірландія, Італія, Хорватія. У рейтингу також добре представлені латиноамериканські держави.

Україна як хороший варіант для життя на пенсії укладачами Annual Global Retirement Index 2020, на жаль, не розглядалася.

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