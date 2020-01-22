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Названо найкращі країни для людей, які подорожують без компанії

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Мальта - фото 1
Мальта / baselgovernance

Найкращі туристичні напрямки для одиноких туристів назвали автори порталу HypeBae. Тож обирайте свою країну для соло-мандрівки.

"Подорожі наодинці допоможуть вам дізнатися, що ви дійсно з себе представляєте. Крім того, ви можете відкрити для себе різні культури, а також смачні кухні, про існування яких ви навіть не знали", – наголошується в статті.

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Так, перше місце в їхньому рейтингу займає Хорватія. Друге і третє – відповідно Перу (місто Мачу-Пікчу) і острів-країна Мальта.

Лідер списку, Хорватія, славиться своїми пляжами, парками, старовинними пам'ятками, а також красивими, затишними і не дуже гучними містами, де можна насолодитися відпочинком на самоті.

Також автори рекомендують відправитися в Перу, щоб побувати на території стародавнього міста інків Мачу-Пікчу, яке розташоване на найвищій точці гір Анд і є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

Мальта, що потрапила в ТОП-3 рейтингу, це вражаючий європейський острів, розташований недалеко від Італії. Він досить невеликий, щоб подорожувати самостійно на орендованому автомобілі або на місцевому транспорті.

В першу десятку улюблених місць для одинаків також увійшли Балі, Швейцарія, Італія, Південна Корея, Іспанія, Ісландія і Гонконг.

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Джерело: hypebae
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