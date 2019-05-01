Науковці назвали вагому причину випивати один бокал вина на день

Шведські вчені потішили прихильників вина. Тепер у вас є вагома причина щодня випивати по одному бокалу цього божественного напою!

Учені зі Швеції прийшли до висновку про те, що ті, хто випиває один келих вина на день, знижують ризик депресії сильніше за тих, хто взагалі не п'є. Автори дослідження спостерігали за життям і звичками понад 5 000 осіб у період з 1998 по 2010 роки.

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Виявилося, що люди з найбільш міцною і стійкою психікою вживали до 14 одиниць алкоголю на тиждень, що становить еквівалент трохи менше ніж 10 келихів вина. У порівнянні з ними, ті, хто ніколи не пив алкоголь, мали на 70% вищий ризик депресії, а шалені любителі спиртних напоїв і зовсім на 80% частіше стикалися з цим психічним розладом.

Науці добре відомо, що алкоголь є одним з факторів ризику розвитку депресії, адже численні дослідження підкреслювали, що любителі спиртного частіше занурюються в цей небезпечний психічний стан. Однак, вчені також помічали, що помірне вживання алкоголю надає певний захисний вплив проти депресії. Були виявлені навіть специфічні регіони – сім місць у світі з найбільш міцним здоров'ям і максимальною тривалістю життя, мешканці яких часто вживають по одному спиртному напою на день.

Втім, в алкоголю немає якихось універсальних переваг. Жінки, і особливо молодого віку, при подібного роду режимі, як з'ясувалося, мали вищий ризик розвитку хвороб серця, пухлин та інших розладів через алкоголь, ніж чоловіки.

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