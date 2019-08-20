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Чому не варто відмовлятися від відпустки

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Відпустка знижує ризик розвитку метаболічного синдрому - фото 1
Відпустка знижує ризик розвитку метаболічного синдрому / dantk

На думку вчених, відпустка сприяє зниженню ризику розвитку метаболічного синдрому. Результати дослідження опубліковані у популярному журналі Psychology & Health.

Для метаболічного синдрому характерні, принаймні, три з наступних факторів ризику.

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Високий кров'яний тиск, високий рівень цукру в крові, надлишок жиру навколо талії, низький рівень хорошого холестерину і високий рівень тригліцеридів. Метаболічний синдром пов'язаний з ризиком розвитку серцево-судинних захворювань і діабету другого типу.

У дослідженні взяли участь 63 людини, середній вік яких склав 43 роки. У добровольців вимірювали окружність талії, кров'яний тиск, рівень тригліцеридів, холестерин і рівень цукру в крові. Також учасники дослідження повідомили, як часто відпочивали за останні 12 місяців.

Подорожуйте! - фото 349118
Подорожуйте!

Вчені встановили, що відпустка знижує ризик розвитку метаболічного синдрому. Вірогідність його виникнення у тих, хто не брав відпустку, становила 47%. Для тих, хто брав в середньому п'ять відгулів, ризик знижувався до 16%.

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Джерело: jamanetwork
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