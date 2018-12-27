Названо найкраще місце для життя, і це не Норвегія

Автори нового рейтингу пропонують замінити використовуваний ООН "Індекс розвитку людського потенціалу" (HDI) іншою методикою визначення щастя.

Учені з Університету Бокконі в Мілані розробили для оцінки країн і економік новий "індекс людського життя" (HLI), який ставить на перше місце якість та тривалість життя усіх громадян, а не лише багатство.

І ще: В Японії зафіксований найнижчий рівень народжуваності за останні 120 років

Суть нашого індексу полягає в тому, що він враховує добробут лише у контексті підвищення тривалості життя. Норвегія, наприклад, дуже багата (перша у рейтингу ООН за HDI), але японці живуть довше, ніж норвежці. Ось чому Японія посідає друге місце у нашому рейтингу, а Норвегія навіть не входить до п'ятірки лідерів, – зазначає автор рейтингу Саймон Гісланді.

Він також стверджує, що країни, в яких багаті люди живуть довго, але бідні люди вмирають рано, не повинні вважатися благополучними. Тому в новому рейтингу США опустилося до 32-го місця (у порівнянні з 13 позицією в рейтингу ООН), Німеччина – з п'ятого на 25-те.

Гонконг уважається найкращим місцем для життя

Замість них провідні позиції отримали економіки з меншим соціальним розташуванням. Так, Японія піднялася на друге місце з 19-го, Іспанія – з 26-го на п'яте, а Італія – з 28-го на шосте. А от найкращим виявився Гонконг.

Читайте також: Психологи з'ясували, в якому віці діти перестають вірити у Санта-Клауса