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Названі найкорисніші сорти винограду

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Лише декілька видів винограду можуть принести максимум користі - фото 1
Лише декілька видів винограду можуть принести максимум користі / sostavproduktov

Який виноград найкорисніший для здоров'я людини.

Виноград – один з найсмачніших дарів вересня, його користь для організму неоціненна. Він багатий на глюкозу і фруктозу, вітаміни С, А, В6, магній, залізо.

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На прилавках можна побачити різні сорти винограду, але лише декілька з них можуть принести максимум користі нашому організму.

Темний виноград. За словами експертів, це найкорисніший вид винограду. Він містить антоциан, який має хороші антиоксидантні "здібності". Він допоможе зміцнити серце і нирки.

Зелений і рожевий виноград. Ці види винограду чудово підійдуть для профілактики респіраторних і вірусних захворювань. Також виноград можна їсти тим, хто хоче скинути зайві кілограми. Рожевий виноград корисний для поліпшення якості крові, підвищення рівня гемоглобіну і при серцевих патологіях.

Кишмиш. Цей сорт винограду допомагає відновити організм після хвороб, він корисний при анемії і хворобах печінки і нирок. Однак, на відміну від інших сортів, кишмиш має наполовину менше вітамінів.

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Джерело: sostavproduktov
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