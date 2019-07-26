Названо найкорисніші мікроелементи й вітаміни для здоров'я зубів

Проблем з зубами і яснами значно легше запобігти, ніж потім боротися з їх наслідками. Розповідаємо вам про найкорисніші мікроелементи й вітаміни, а також джерела їх надходження до організму, які допоможуть позитивно вплинути на здоров'я вашої ротової порожнини.

Представники науки вважають, що засіб №1 для здоров'я зубів і ясен – це кальцій. Коли його в організмі недостатньо, міцність зубної емалі погіршується. Мікроелемент міститься в м'ясі, яйцях, молоці, сирах, а також у капусті.

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Не менш корисний і магній. Якщо його організм недоотримує, підвищується чутливість порожнини рота. Магній міститься у картоплі, винограді, а також у кабачках.

У картоплі міститься магній

Фтор захищає зуби від ушкоджень. Якщо його мало, на поверхні зубів можуть виникнути невеликі тріщини.

Фосфор сприяє білизні зубів. Ним насичені молочні продукти, квасоля, а також червона риба.

Вітамін РР запобігає кровоточивості ясен. Він міститься у м'ясі індички, рибі, яловичині, а також у горіхах.

Додайте до раціону горіхи

Доступні кожному перераховані компоненти – нескладний спосіб підтримувати хороший стан порожнини рота. Також важливо не забувати про профілактичні огляди у стоматолога кожні пів року.

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