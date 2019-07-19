Ця ягода дозволяє усунути зубний біль

Літо – сезон ягід, тому слід у цю пору насолоджуватися ними сповна. Зокрема, фахівці наголошують на тому, що дуже корисно їсти журавлину. Вона не лише позбавляє зубного болю, а й має низку корисних властивостей.

Дослідники з Університету Рочестера виявили новий засіб від зубного болю. Як виявилося, журавлиновий сік не дозволяє бактеріям, що викликають карієс, "закріпитися" на поверхні зубів. Результати цього дослідження опублікував журнал Caries Research.

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Раніше журавлина продемонструвала інші свої корисні властивості. У 2005 році Університет Вісконсину виявив зв'язок між споживанням журавлини та поліпшенням роботи серця. У 2004 році Університет Скрентона виявив, що журавлина збільшує кількість "хорошого" холестерину в крові людини.

Журавлина дозволяє приборкати зубний біль

У 2002 році Спільнота інфекціоністів Америки повідомила, що журавлина здатна знищувати хвороботворні бактерії, що викликають запалення сечостатевої системи, які резистентні до антибіотиків.

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